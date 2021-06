Ab 2026 in Grundschulen : Bundestag beschließt Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Berlin Grundschulkinder bekommen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Das hat der Bundestag beschlossen. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert eine Qualitätssteigerung des Betreuungsangebots.

Zur Realisierung des Rechtsanspruchs stellt der Bund Ländern und Kommunen Investitionshilfen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Darüber hinaus soll er sich auch an den laufenden Betriebskosten beteiligen. Finanziert werden soll dies über eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder. So sollen im Jahr 2026 rund 100 Millionen Euro, 2027 rund 340 Millionen Euro, 2028 rund 580 Millionen Euro und 2029 rund 820 Millionen Euro an die Länder fließen. In den Folgejahren rechnet der Bund mit rund 960 Millionen Euro, die an die Länder umverteilt werden sollen.