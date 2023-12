Kein rechtzeitiger Durchbruch bei Etatverhandlungen Bundestag beschließt Bundeshaushalt 2024 erst nächstes Jahr

Am Donnerstagnachmittag gesteht die SPD-Fraktionsführung als erste ein, dass der Bundestag den überarbeiteten Haushaltsentwurf in diesem Jahr nicht mehr wird beschließen können. „Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden“, schreibt die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der größten Koalitionsfraktion, Katja Mast, in einer SMS an alle SPD-Abgeordneten. Damit ist klar, dass der Bund in den ersten Wochen 2024 in die eingeschränkte, vorläufige Haushaltsführung gehen muss – ein ungünstiges Szenario, das vor allem SPD und Grüne gerne vermieden hätten. Denn neue Investitionsprojekte können damit 2024 zunächst nicht begonnen werden.