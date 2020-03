Bundestag : Bis wieder „Leben in der Bude“ ist

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Es ist eine historische Sitzung, aber die Stimmung im Bundestag ist gedrückt. Die Abgeordneten stimmen für ein Rettungspakt in unvorstellbarer Höhe. Auch sie können nicht sicher sein, dass sie in der Coronakrise keine Fehler machen.

Von Kristina Dunz Stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion Berlin

Nichts ist wie sonst. Keine zeitraubende Schlange am Eingang, kein dichtes Gedränge im Fahrstuhl, keine fröhlichen Besuchergruppen, kein heftiger Schlagabtausch der Abgeordneten. An den Garderoben hängen an diesem eiskalten Mittwochmorgen im März auch keine Jacken und auf den Tribünen und im Plenum ist abschnittsweise Leere verordnet. Im Saal darf nur der kleinere Teil der 709 Abgeordneten sitzen, Minimum zwei Stühle müssen zwischen den Politikern frei bleiben. Wer dort normalerweise sitzt, muss die Debatte von außen verfolgen. Soziale Distanz, Abstand halten. Das Land ist im Ausnahmezustand und sein Parlament spiegelt das wider. Vizekanzler Olaf Scholz spricht von einer „schicksalhaften Herausforderung für die ganze Menschheit“. Die Sitzung ist historisch und die Stimmung gedrückt. Der Bundestag in Zeiten von Corona.

Dazu gehört, dass eben Scholz und nicht die Bundeskanzlerin die einleitende Rede hält und das bisher größte Rettungspaket seit dem Zweiten Weltkrieg inklusive gravierender Eingriffe in das Grundgesetz und - zeitlich befristet - in die Grundrechte erläutert. Er will den Menschen Mut machen, denn viele haben Angst vor Einsamkeit, Arbeitslosigkeit und finanziellen Ruin. Angela Merkel kann nicht selbst sprechen, weil sie in Quarantäne ist. Ein Arzt hat sie behandelt, der später positiv auf das Virus getestet wurde. Vizekanzler Scholz sendet ihr vom ganzen Parlament „herzliche Grüße ans Home Office“.

Nur sehr wenige Tage blieb Merkel in ihrer bald 15-jährigen Kanzlerschaft zuhause. Und erst recht in keiner Krise. Jetzt geht es auch noch um die „Kanzlermehrheit“. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse kann nur mit der Mehrheit der Mandate im Bundestag (Kanzlermehrheit) gelockert werden. Dafür braucht es 355 Ja-Stimmen. Union und SPD haben zusammen 398 Stimmen. Am Nachmittag votieren 469 Abgeordnete dafür, drei dagegen, 55 enthalten sich. In dieser Not rücken auch Regierung und Opposition zusammen. Merkel kann das nur aus der Ferne verfolgen und nutzt ihr Home Office zum Beispiel für ein Telefonat mit Chinas Staaschef Xi Jinping über die Covid-19-Pandemie, die in China ihren Ausgang nahm nachdem das Virus auf einem Markt von einem Wildtier auf den Menschen übersprang.

Die Milliarden-Summen, die die Rettung der Wirtschaft, der Kleinunternehmen, des Gesundheitswesens jetzt kosten werden, übersteigen das Vorstellungsvermögen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beziffert die Gesamtsumme an Krediten, Garantien und Hilfen auf 1400 Milliarden Euro. Dobrindt, Scholz, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus versichern: „Wir können uns das leisten.“ Jetzt zahlt sich für die große Koalition aus, dass sie die Schwarze Null, also den Verzicht auf neue Schulden, immer so vehement gegen massive Kritik aus der Opposition verteidigt hat. Der ausschließlich mit Schulden finanzierte Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro macht mehr als 40 Prozent des für 2020 bereits beschlossenen Gesamthaushalts von 362 Milliarden Euro aus.

Aber Brinkhaus sagt auch: „Wir wissen nicht, ob wir alles richtig machen.“ Politische Führung bedeute Mut zu Entscheidungen - und den Mut, Fehler zu machen. Aber die Gesellschaft beginne langsam wieder zu begreifen, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben seien. Eltern, Großeltern, Kinder, Freunde. „Ich bin überzeugt, dass unser Land nach Corona ein besseres Land sein wird.“ Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring Eckardt baut vor: „Wir werden Fehler machen und ich hoffe, wir werden sie korrigieren.“ Sie betont jedoch: „Wir machen das hier zusammen. In dieser Zeit steht Kooperation vor Konkurrenz.“

Viele Redner betonen, in der Krise zeige sich das wahre Gesicht. Helmut Schmidt hatte das 1987 geschrieben: „Die Krise erweist die Stärke des Charakters.“ Wie die Grünen hätten sich auch FDP und Linke manch andere Leistung in dem Hilfspaket erhofft. Die Linke hätte gern eine Sonderabgabe für Multimillionäre und Milliardäre, die FDP differenzierte Hilfen für den Mittelstand. Doch etwa FDP-Chef Christian Lindner sagt: „Jetzt ist die Stunde des Staates.“ Die AfD will die Regierung „bei Gelegenheit“ daran erinnern, dass sie in dieser Krise gezeigt habe, wie man Grenzen schützen könne. Erinnern will später auch der CDU-Abgeordnete Andreas Jung an etwas: an diesen Tag, an den 25. März 2020. Wenn die Krise vorbei ist. Denn dann müssten zum Schutz der Kinder und Enkel die hohen Schulden getilgt werden. „Wenn wieder Leben in der Bude ist. Wenn es wieder summt und brummt, dann werden wir diesen Tag heute nicht vergessen und unser Versprechen: Wir werden es zurückbezahlen.“ Die Milliarden, die jetzt zur Rettung der Zukunft gebraucht werden.

