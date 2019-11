Heizen, Tanken, Pendeln, Fliegen : Bundestag beschließt Klimaschutzgesetz

Ein Flugzeug startet am Flughafen Düsseldorf vor der untergehenden Sonne (Archivfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Der Bundestag hat am Freitag das von der Regierung vorlegte Klimaschutzgesetz beschlossen. Für die Vorlage, die Emissionsvorgaben für unterschiedliche Wirtschaftsbereiche enthält, stimmte die Mehrheit der Koalition, die Oppositionsfraktionen votierten dagegen.

Der Bundestag hat am Freitag in Berlin das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verabschiedet. Es wurde mit den Stimmen von Union und SPD gegen die Stimmen aller Oppositionsfraktionen beschlossen. Das Gesetz macht verbindliche Vorgaben zur Reduzierung der Treibhausgase. Verabschiedet wurde auch eine CO2-Bepreisung. Weiter sollten auch steuerliche Anreize für klimafreundliches Verhalten beschlossen werden. So soll etwa Fliegen teurer und Bahnfahren günstiger werden.