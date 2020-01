30 Millionen Euro Förderung : Bundestag beschließt Errichtung einer Ehrenamts-Stiftung

Berlin Um freiwilliges Engagement zu fördern, soll eine Ehrenamts-Stiftung errichtet werden. Sie soll Service und Informationen anbieten sowie Ehrenamt vernetzen. Kritik gibt es von Seiten der Opposition und der Diakonie.

Die Stiftung ist demnach ein zentrales Ergebnis der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ und soll bundesweit Serviceangebote und Informationen anbieten sowie Engagement und Ehrenamt besonders beim Thema Digitalisierung fördern und vernetzen. Sie soll in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern errichtet werden und vom Bund mit 30 Millionen Euro jährlich gefördert werden.

In der Geschäftsstelle sind 75 Mitarbeiter geplant. Nach Angaben der Bundesregierung engagieren sich rund 30 Millionen Menschen in Deutschland für das Gemeinwohl, etwa in Sport- und Kulturvereinen, Kirchen, Rettungsorganisationen, Umweltorganisationen, den Freiwilligendiensten und in der Wohlfahrtspflege.