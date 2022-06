Nach Grundgesetzänderung : Bundestag beschließt Einrichtung des Sondervermögens für die Bundeswehr

Berlin Nach einer Änderung des Grundgesetzes hat der Bundestag nun auch formal die Schaffung eines Sondertopfes für die Bundeswehr-Investitionen beschlossen. Eine große Mehrheit stimmte für die Einrichtung des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens.

Bei einer namentlichen Abstimmung votierten am Freitag in Berlin zunächst 567 Abgeordnete dafür, dass die Kreditermächtigung zur „Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ der deutschen Streitkräfte über den neuen Absatz 87a im Grundgesetz abgesichert wird. 96 stimmten dagegen, 20 enthielten sich. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die damit erreicht wurde.

