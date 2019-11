Ausgaben von 362 Milliarden Euro : Bundestag beschließt den Haushaltsplan für 2020

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach am Freitag im Bundestag. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro – 5,6 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Eine Neuverschuldung ist nicht geplant.

Der Bundestag hat am Freitag den Haushaltsplan des Bundes für 2020 beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als im laufenden Jahr 2019: immerhin 5,6 Milliarden Euro. Eine Neuverschuldung ist wie auch in den vergangenen Jahren nicht geplant.