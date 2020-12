Kostenpflichtiger Inhalt: Rote Laterne für die Linken : Wie genau es die Parteien mit der Präsenz im Bundestag nehmen

Foto: dpa/Michael Kappeler 6 Bilder Diese prominenten Linken-Politiker fehlten am häufigsten bei Abstimmungen

Wie fleißig waren die Abgeordneten in diesem Jahr? Wie präsent im Bundestag? Ein Gradmesser ist ihre Teilnahme an Namentlichen Abstimmungen. Dabei schnitten die Abgeordneten der Linken am schlechtesten ab, die der Union am besten.