Offizielle Bestätigung : Bundesregierung zieht Teil der Bundeswehr aus dem Irak ab

Bagdad Die Bundesregierung hat sich für einen Teilabzug der Bundeswehrsoldaten aus dem Irak entschieden. Sie zieht Konsequenzen aus der unklaren Lage im Nahen Osten.

Das irakische Parlament hatte am Sonntag beschlossen, dass die ausländischen Truppen das Land verlassen sollen. Die Bundesregierung will abwarten, wie sich die irakische Regierung dazu verhält. Wann sie entscheidet, ist offen. Die Bundesregierung hält den Einsatz grundsätzlich weiter für sinnvoll und warnte am Montag davor, bei einem Ende des Einsatzes Fortschritte bei der Bekämpfung des IS zu gefährden.