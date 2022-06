Mehr Geld aus Rücklage : Bundesregierung will Schuldenbremse in 2023 wieder einhalten

Bundesregierung will Schuldenbremse in 2023 wieder einhalten

Berlin Die Neuverschuldung des Bundes soll 2023 auf 17,2 Milliarden Euro sinken. Damit würden die Vorgaben der Schuldenbremse wieder regulär eingehalten. Möglich werden soll dies unter anderem durch höhere Steuereinnahmen.

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse wieder einhalten. Der Bund gehe haushaltspolitisch stark auf die „Bremse“, verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen. Die Einhaltung der Schuldenregel sei auch ein Beitrag, um den Inflationsdruck zu verringern.