Bundesregierung will Reform von Unterhaltsrecht für Alleinerziehende

Berlin Deutsche Familienrichter wenden Recht aus den 1950er Jahren an, wonach oft die Mutter die Kinder betreut und der Vater zahlt. Die Bundesregierung will die Gesetze ändern, um getrennten Elternpaaren mehr Flexibilität zu geben und prüft seit 2015 mögliche Reformen. Der FDP geht das nicht schnell genug. Sie fordert von einer neu gegründeten Arbeitsgruppe im Justizministerium schnelle Ergebnisse.

Das hat auch das Ministerium erkannt. In der Antwort heißt es: „Wollen beide Eltern ihre Kinder getrennt, aber gemeinsam betreuen, so hat das Unterhaltsrecht hierfür Lösungsmodelle bereit zu halten.“ Dazu habe es im Mai 2015 ein Symposium gegeben, seither würden mögliche Lösungsansätze untersucht. Der FDP geht das viel zu langsam. „Die Bundesregierung verliert sich in Prüfungen und Evaluationen durch Arbeitsgruppen in Ministerien und hinkt mit ihrer Politik der Lebensrealität der Menschen weit hinterher“, sagte Föst. Er forderte die Kommission auf, schnellstmöglich Ergebnisse vorzulegen.