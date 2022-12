Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung Bundesregierung will Mindestanforderungen für Putenhaltung einführen

Berlin · Die Bundesregierung will Mindestanforderungen für die Haltung von Mastputen in Deutschland einführen. Puten sollen in die sogenannte Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung aufgenommen werden, was bislang weder in Deutschland noch auf EU-Ebene der Fall war. Das sind die Pläne.

28.12.2022, 19:57 Uhr

Eine Pute wird in einem weitläufigen Gehege in der Tierschutzeinrichtung «Land der Tiere» gestreichelt. (Archiv) Foto: dpa/Jens Büttner

Die Bundesregierung will Mindestanforderungen für die Haltung von Mastputen in Deutschland einführen. Den Plänen zufolge sollen unter anderem etwa weniger Tiere in einem Stall gehalten werden dürfen als derzeit üblich. Das geht aus einem Eckpunktepapier des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die „Neuer Osnabrücker Zeitung“ berichtet. Dem Papier zufolge sollen Puten in die sogenannte Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung aufgenommen werden. Bislang existieren dem Ministerium zufolge weder auf EU-Ebene noch national wesentliche Mindestanforderungen an das Halten der Tiere. So ist nun etwa vorgesehen, dass bei Masthähnen pro Quadratmeter Stallfläche bis zu 40 Kilogramm Lebendgewicht beziehungsweise 1,9 Tiere gehalten werden dürfen. Eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft erlaubt derzeit maximal 58 Kilogramm Lebendgewicht beziehungsweise drei Tiere. Die vorgelegten Eckpunkte seien dabei ausdrücklich als eine Diskussionsgrundlage gedacht und formuliert, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. „Unter den gegenwärtigen konventionellen Haltungsbedingungen (...) treten gesundheitliche Probleme auf“, so die Sprecherin - etwa Erkrankungen und Verformungen des Skelettapparates, Brustblasen oder Fußballenerkrankungen. Daneben stellten Federpicken und Kannibalismus ein fortbestehendes Problem dar. „Um die Tiere dennoch unter den üblichen Bedingungen mästen zu können, werden zudem immer noch routinemäßig die Schnäbel kupiert, obwohl das Kupieren der Schnäbel durch das Tierschutzgesetz verboten und nur in Ausnahmefällen zulässig ist.“ Beim Kupieren werden die Schnäbel gekürzt. Gerade die Reduktion der Besatzdichte werde in diesem Zusammenhang als eine wichtige und geeignete Maßnahme angesehen, um eine tiergerechte Haltung sicherzustellen und zudem perspektivisch auf das Schnabelkupieren verzichten zu können, so die Sprecherin weiter. Der Geschäftsführer des Zentralverbandes der Geflügelwirtschaft (ZDG), Wolfgang Schleicher, nannte die Pläne in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ eine „realitätsverweigernde Traumtänzerei“. Sie läuteten das Ende der deutschen Putenhaltung ein. Das Fleisch werde dann günstiger aus dem Ausland importiert. Der Tierschutzbund forderte indes, nicht nur die Haltungsbedingungen zu verbessern. Auch das routinemäßige Schnabelkürzen bei Putenküken müsse beendet werden. Laut Peter Höffken, Fachleiter des Kampagnenteams bei der Tierschutzorganisation PETA, bedeuten auch die neuen Pläne weiterhin Tierquälerei. „Dass die Geflügelwirtschaft selbst gegen diese minimalen Verbesserungen auf die Barrikaden geht, zeigt die Scham- und Skrupellosigkeit der Branche in ihrem Umgang mit fühlenden Lebewesen.“

(aku/dpa)