Klimaneutral bis 2045 : Bundesregierung will internationalen Klimaclub gründen

Berlin Ziel sei es, die größten CO2-Emittenten China und die USA an Bord zu holen. Außerdem soll der Club gemeinsame Mindeststandards hervorbringen und den Klimaschutz international koordinieren, so Kanzlerkandidat Scholz.

Die Bundesregierung will einen internationalen Klimaclub gründen. Finanzminister Olaf Scholz stellte die Pläne am Mittwoch im Kabinett vor. Der Club soll zahlreiche Länder motivieren, beim Klimaschutz gemeinsam voranzugehen, um Nachteile für Unternehmen zu vermeiden.

Die fünf zuständigen Ministerien der Bundesregierung - Finanzen, Außen, Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung - hatten sich zuletzt auf ein gemeinsames Papier geeinigt, um die Idee voranzutreiben. "Gleichzeitig darf ein hohes Niveau an Klimaschutz kurz- und mittelfristig kein Standortnachteil sein, der zu Abwanderung von wichtigen Industrien führt", heißt es in dem Papier. Dieses Dilemma könne der Klimaclub überwinden. "Ist der Klimaclub ausreichend groß und gelingt die Vereinbarung WTO-konformer gemeinsamer Regeln, kann er globale Sogwirkung entfalten." Ziel sei es, die größten CO2-Emittenten China und die USA an Bord zu holen. "Die EU muss ein glaubwürdiges Signal auf höchster Ebene senden, dass sie in Verhandlungen mit ihren internationalen Handelspartnern zur Gründung einer Klimaallianz eintreten möchte."