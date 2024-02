Neue Carbon-Management-Strategie Bundesregierung will Hürden für unterirdische CO2-Speicherung abbauen

Die Bundesregierung will die Technologie zur Abscheidung und unterirdischen Speicherung von CO2 in Deutschland zulassen und bei schwer oder nicht vermeidbaren Emissionen staatlich fördern. Das geht aus Eckpunkten der neuen Carbon-Management-Strategie (CMS) der Bundesregierung hervor, die unserer Redaktion vorab exklusiv vorliegt. „Die staatliche Förderung für CCS/CCU wird auf schwer oder nicht vermeidbare Emissionen fokussiert“, heißt es darin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird die neue Strategie am Montag offiziell vorstellen.