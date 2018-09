Bundesregierung will Angebote für möglichst viele Dieselkunden

Berlin An diesem Montag wollen die Koalitionsspitzen über Entschädigungen für Dieselfahrer entscheiden. Mehrere Modelle sind im Gespräch.

Vor einem Treffen der Koalitionsspitzen am Montagabend im Bundeskanzleramt wurde am Wochenende weiter über mögliche Angebote der Hersteller an betrogene Dieselkunden beraten. Eine Sprecherin von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte am Sonntag zu vorgesehenen Umtauschprämien, um schmutzige ältere Diesel durch sauberere Wagen zu ersetzen: „Es wird an einer Lösung gearbeitet, die nicht nur auf wenige betroffene Städte ausgerichtet ist.“