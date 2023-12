Weltklimakonferenz Bundesregierung wertet Ergebnisse überwiegend positiv

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte, von der Konferenz gehe ein „Signal der Einigkeit“ aus, das „die Welt in diesen schwierigen Zeiten dringend gebraucht“ habe. In Dubai sei es Europa gemeinsam mit den Partnern in den Entwicklungsländern gelungen, „den Begriff des Übergangs von der fossilen Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energiesystemen einzubringen und im Konsens zu beschließen“. Dies erkenne an, dass der Abschied von den fossilen Energien „sozial gerecht“ gestaltet werden müsse.