Deutschland will Investitionen privater Unternehmen stärker fördern Eine Art KfW für die Ukraine

Seit Russlands Überfall auf die Ukraine vor mehr als zwei Jahren steht auch der Wiederaufbau des Landes im internationalen Fokus. Im Juni in Berlin wird dazu eine internationale Konferenz ausgerichtet. Da die von der Weltbank geschätzten Kosten – Stand heute sind es umgerechnet fast 450 Milliarden Euro – nicht alleine von Staaten gestemmt werden können, sollen Privatinvestoren, Stiftungen und Philantropen mit an Bord geholt werden. Die Bundesregierung will am Mittwoch ein Eckpunktepapier mit 15 Maßnahmen „zur Mobilisierung des Privatsektors für den Wiederaufbau der Ukraine“ im Kabinett beschließen.