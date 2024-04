Mehr Informationen Bundesregierung startet WhatsApp-Kanal

Die Bundesregierung weitet ihr Informationsangebot in den sozialen Netzwerken weiter aus. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch in Berlin mitteilte, hat sie jetzt auch einen Kanal im Messengerdienst WhatsApp gestartet. Der erste Beitrag darin ist eine Sprachnachricht des Regierungschefs. „Hallo, hier ist Olaf Scholz“, begrüßt der Kanzler darin Interessenten. Nach seinen Angaben soll der Kanal über Entscheidungen der Bundesregierung und deren Hintergründe informieren.