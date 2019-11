Gesundheit : Auch NRW stellt Heilpraktiker-Beruf auf den Prüfstand

Berlin/Düsseldorf Heilpraktiker sollen künftig strenger kontrolliert werden. Sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene will die Politik die Patienten besser schützen.

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) will Patienten vor unsachgemäßen Heilpraktiker-Behandlungen schützen und bereitet ein Rechtsgutachten über mögliche Gesetzesänderungen vor. „Das BMG plant aktuell, ein Rechtsgutachten zum Heilpraktikerrecht als Grundlage möglicher Handlungsoptionen in Auftrag zu geben“, sagte ein Sprecher auf Anfrage und bestätigte damit erste Berichte des ARD-Magazins „Panorama“ und des Onlinemagazins „Med-Watch“.

Eine Option, die in dem Gutachten juristisch bewertet werden soll, ist auch eine mögliche Abschaffung des Heilpraktiker-Berufes. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte unserer Redaktion dazu: „Das Heilpraktikergesetz ist Bundesrecht und stammt aus dem Jahr 1939. Es entspricht nicht den Anforderungen an eine Tätigkeit mit umfassenden heilkundlichen Befugnissen und direktem Patientenzugang.“ Insofern sei es richtig, dass das Bundesgesundheitsministerium dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben habe.

Ursula Hilpert-Mühlig, Präsidentin des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker, sagt: „Ich sehe es als legitim an, ein solches Rechtsgutachten in Auftrag zu geben.“ Schon das Alter des derzeitigen Heilpraktikergesetzes lege den Bedarf an Klärung der Rechtslage nahe. Das Gutachten werde sich aber auch mit möglichen Weiterentwicklungen des Berufsstandes befassen. „Man sollte in den Auftrag für das Gutachten deshalb keine einseitige Bedrohung für die Profession des Heilpraktikers hineininterpretieren“, so die Heilpraktiker-Präsidentin.