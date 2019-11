Medienbericht über Rechtsgutachten : Bundesregierung prüft Abschaffung von Heilpraktikern

Berlin Das Bundesgesundheitsministerium erwägt nach Informationen des ARD-Magazins „Panorama“ und des Onlinemagazins „Med-Watch“ die Abschaffung des Heilpraktikerberufs.

Die Ausschreibung für das Rechtsgutachten thematisiert, ob sich eine mögliche zukünftige Heilpraktikerausbildung in Hinsicht auf Dauer und Inhalt stärker an der Medizinerausbildung orientieren müsste. Sie wirft weiter die Frage auf, ob und inwieweit es möglich wäre, Heilpraktiker von der Behandlung weiterer Erkrankungen auszuschließen. Auch soll das Rechtsgutachten die Frage klären, ob der Beruf ganz abgeschafft werden kann. „Gibt es alternativ zu einer Regelung die grundsätzliche Möglichkeit, den Heilpraktikerberuf in Zukunft entfallen zu lassen?“, heißt es in der Ausschreibung zu dem Gutachten.