Aus Griechenland : Bundesregierung lehnt Aufnahme junger Flüchtlinge ab

Berlin Drei Bundesländer wollen Kinder aus griechischen Flüchtlingscamps holen. Union und FDP mahnen Hilfe zur Verbesserung der Lage vor Ort an.

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) leben in Lagern auf den Inseln Lesbos, Samos und Kos mehr als 4400 unbegleitete Kinder, von denen nur jedes vierte altersgerecht untergebracht sei. Ein Sprecher des Innenministeriums wies darauf hin, dass es sich nicht nur um Kinder, sondern auch um 17-Jährige ohne Begleitung ihrer Eltern handele. Hinzu kämen Kinder, die mit ihren Eltern nach Griechenland gekommen seien. Die Lage in den Camps sei insgesamt „nicht tragbar“.

Für die Vorsitzende des Bundestags-Menschenrechtsausschusses, Gyde Jensen (FDP), ist es „heuchlerisch“, dass diese Debatte ausgerechnet zu Weihnachten, dem Fest der Nächstenliebe, erneut auf die Agenda gesetzt werde. „Wir dürfen Länder wie Griechenland auch in den Monaten ohne Festtage nicht alleine mit den Herausforderungen lassen und brauchen endlich eine abgestimmte europäische Flüchtlingspolitik, in der die Bundesrepublik eine führenden Rolle einnimmt“, sagte Jensen unserer Redaktion. Sie nannte es eine „Katastrophe“, dass solche Zustände in Europa herrschten. Die behördliche Infrastruktur in Griechenland müsse dringend verbessert werden, damit der enorme Antragsberg zügig abgearbeitet werden könne. „Das bürokratische Chaos darf nicht auf dem Rücken der Asylsuchenden weitergehen“, unterstrich die FDP-Politikerin.