„Noch viel zu tun“ : Bundesregierung legt Halbzeitbilanz vor – Groko will weitermachen

Berlin Die Bundesregierung hat zur Halbzeit der Legislaturperiode den Anspruch zum Weitermachen bekräftigt. „Zusammen mit den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben wir viel erreicht und umgesetzt – aber es bleibt auch noch viel zu tun“, heißt es in der Zwischenbilanz.

Die Bilanz liegt unter anderem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor. Das Bundeskabinett will sich am Mittwoch (9.30 Uhr) damit befassen. Die Bestandsaufnahme orientiert sich dem RND zufolge an den 13 Kapiteln des Koalitionsvertrages und listet alle Vorhaben auf, die bis Anfang November 2019 vom Bundeskabinett beschlossen, bereits in Kraft getreten sind, sich im parlamentarischen Verfahren oder anderweitig in der Umsetzung befinden. In jedem Kapitel gebe es zudem einen Absatz unter der Überschrift „Was wir noch vorhaben“.