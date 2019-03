Bundesregierung optimistisch: Industrieländer kommen 100-Milliarden-Klima-Ziel näher

Berlin Auch die Linke würdigt ein „Etappenziel“ beim weltweiten Klimaschutz: Nächstes Jahr können die Industrieländer ein zehn Jahre altes Versprechen vermutlich erfüllen.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Industrieländer vom nächsten Jahr an das Versprechen einlösen können, jährlich mindestens hundert Milliarden Dollar in den Klimaschutz der Entwicklungs- und Schwellenländer zu investieren. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linken hervor.

Bei der Förderung regenerativer Energien setzt Deutschland vor allem auf den Export von Windkraftanlagen. Wie der Summe der Garantien für Exportkredite aus den Jahren 2015 bis 2018 zu entnehmen ist, flossen 19,8 Millionen ins Biogas, 237 Millionen in die Wasserkraft, 290 Millionen in die Solarenergie und 3,1 Milliarden in Windenergieanlagen.

Die Linken nennen das Erreichen des 100-Milliarden-Dollar-Zieles einen „wichtigen Etappensieg“. Allerdings seien 25 Millionen Euro für den Klimaschutz in den am wenigsten entwickelten Ländern völlig unzureichend. „Die niedrig entwickelten Länder sind schon jetzt am stärksten vom globalen Klimawandel betroffen, obwohl sie historisch die geringste Schuld am Klimawandel tragen“, sagte die Linken-Abgeordnete Helin Evrim Sommer. Der Klimawandel in Afrika und Asien verstärke massiv die Konflikte um immer knapper werdende Naturressourcen. „Er zählt damit zu den größten Verursacher von globalen Fluchtbewegungen, mit weiter steigender Tendenz“, warnte die Politikerin.