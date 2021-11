Designierter Bundesfinanzminister : Griechische Presse hält Lindner für „härter als Schäuble“

Athen/Berlin Die mögliche Besetzung des Bundesfinanzministerpostens mit FDP-Parteichef Christian Lindner wird in Griechenland mit Argwohn gesehen.

Lindner sei „härter als Wolfgang Schäuble“, schrieb die Tageszeitung „Kathimerini“ am Mittwoch nach der ersten Pressekonferenz der Ampel-Koalitionäre in Berlin. Auch der griechische Abgeordnete Dimitris Kairidis, Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Athen, äußerte sich gegenüber dem Fernsehsender Skai entsprechend. Lindner habe sich während der griechischen Finanzkrise profiliert, indem er den damaligen Finanzminister Schäuble kritisierte, zu schwach mit Griechenland umzugehen.