Sonderbericht für den Bundestag : Bundesrechnungshof sieht enorme Haushaltsrisiken durch EU-Corona-Fonds

Berlin Der Bundesrechnungshof sieht im milliardenschweren Aufbaufonds der EU gegen die Corona-Wirtschaftskrise hohe Risiken für den Bundeshaushalt. „Faktisch handelt es sich um eine Vergemeinschaftung von Schulden und Haftung – eine Zäsur“, sagte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller.

Die EU-Staaten hatten beschlossen, 750 Milliarden Euro in den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie zu stecken. Einen Teil des Geldes gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Dafür werden gemeinsam Schulden aufgenommen. Laut Rechnungshof wird Deutschland in den Fonds voraussichtlich 65 Milliarden Euro mehr einzahlen, als es selbst Zuschüsse bekommt. Die Bundesrepublik hafte zudem für die gemeinsamen Schulden gemäß ihres Anteils am EU-Haushalts. Das Haftungsrisiko liege in dreistelliger Milliardenhöhe.