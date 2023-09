Mangelnde Prüfung auf Wirtschaftlichkeit Bundesrechnungshof rügt Regierung für geplante Beamten-Zulagen

Ursprünglich wollte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) nur Polizistinnen und Polizisten des Bundes eine Zulage im Ruhestand gewähren, weil ihr Job besondere Belastungen mit sich bringe. Kurzfristig landeten in dem Gesetz laut „Spiegel“ weitere Aufschläge für bestimmte Soldatinnen und Soldaten sowie Medizinerinnen und Mediziner der Bundeswehr. Bis Ende 2027 verlängert werden solle zudem eine Zulage an Beamtinnen und Beamte, die in Brandenburg an der Havel eine Behörde für das Auswärtige Amt aufbauen, die sich etwa um Fachkräfte-Visa kümmert.