Verwirrender Förderdschungel des Bundes : Bundesrechnungshof: Milliarden für den ÖPNV-Ausbau bleiben ungenutzt – oder werden ineffektiv eingesetzt

Berlin Ausgerechnet beim ÖPNV, der bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Anbindung ländlicher Regionen so wichtig ist, verschwenden Bund und Länder Milliarden: Die Länder ließen Milliarden des Bundes ungenutzt, dieser habe komplett den Überblick verloren, kritisiert der Bundesrechnungshof in einem neuen Bericht.

Die jährlich zweistelligen Milliardenbeträge des Bundes für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) werden nach Auffassung des Bundesrechnungshofs nicht effektiv genug eingesetzt. Der Bund finanziere den ÖPNV, für den die Länder zuständig sind, über so viele Wege und Programme, das ihm der Überblick völlig verloren gegangen sei, heißt es in einem Sonderbericht, der am Dienstag an die Bundesregierung ging. „In diesem Förderdschungel verstrickt sich der Bund, ihm fehlt ein vollständiger Überblick. Das schwächt den ÖPNV“, sagte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller.