Kommentar zum Migrationspaket : Die grundsätzliche Ausrichtung stimmt

Meinung Berlin Jahrzehntelang hat Deutschland über ein Einwanderungsgesetz debattiert. Am Freitag verabschiedete der Bundesrat entsprechende Regelungen. Sie eröffnen jenen die Chance nach Deutschland zu kommen, die tatsächlich gebraucht werden.

Bevor die Volksparteien in ihre Krisen stürzten, galt die Hoffnung, dass große Koalitionen Großes vollbringen könnten. Allzu oft ist das in den drei Regierungen aus Union und SPD unter Merkel nicht gelungen. Die Migrationsgesetze, die der Bundesrat am Freitag verabschiedet hat, kann man durchaus zu den großen politischen Lösungen zählen.