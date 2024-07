Ablehnung im Bundesrat Warum die Länder das neue Düngegesetz gestoppt haben

Dass mit der Neufassung des Düngegesetzes in Zukunft stärker die Verursacher in die Pflicht genommen und gut wirtschaftende Betriebe entlastet hätten werden sollen, betonte dagegen das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). „Von Seiten der Länder und des Berufsstandes wird eine zügige und bürokratiearme Stärkung des Verursacherprinzips in Form von weitergehenden Maßnahmendifferenzierung in den sogenannten Roten Gebieten gefordert“, hieß es dazu aus dem BMEL. Dies könne aber nur auf Grundlage belastbarer Daten mit der EU-Kommission verhandelt werden, daher brauche es die vorgesehene Dokumentationspflicht.