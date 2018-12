Regelung ab 1. Januar in Kraft: Bundesrat segnet „Gute-Kita-Gesetz“ ab

Berlin Der Bundesrat hat am Freitag dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz zugestimmt. Damit kann die Regelung wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten, nachdem zuvor bereits der Bundestag das Gesetz verabschiedet hatte.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) betonte am Freitag im Bundestag bei der abschließenden Beratung über ihren Gesetzentwurf die Verantwortung des Bundes für die Betreuung in den Kitas. Der Bund bekenne sich erstmals in dieser Größenordnung für eine gute Betreuung in Kindertagesstätten und zur Entlastung von Eltern, damit diese Familie und Beruf besser vereinbaren könnten. „Wir wollen Länder und Kommunen damit nicht alleine lassen“, sagte Giffey.