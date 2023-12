Ukraine und Moldau Bundesrat plädiert für EU-Erweiterung

Der Bundesrat spricht sich für eine Aufnahme der Ukraine, Moldau, sowie mehrerer Westbalkan-Staaten in die europäische Union aus. „Angesichts der globalen Entwicklungen liegt die Erweiterung im geopolitischen Eigeninteresse der Europäischen Union“, heißt es in einer am Freitag angenommenen Stellungnahme. „Die bisherigen Erweiterungen, das zeigt die Geschichte, haben die Europäische Union stärker gemacht“, sagte Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD). Auch wenn der Fokus derzeit auf der Ukraine liege, dürften die Länder des westlichen Balkans, die sich zum Teil schon seit 20 Jahren um eine Aufnahme bemühten, nicht vergessen werden. Zu den Westbalkan-Staaten gehören etwa Serbien, Montenegro und Nordmazedonien.