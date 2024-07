Gesetzesänderungen im Überblick Bundesrat billigt neuen Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr

Kommunale Politiker sollen nach dem Willen des Bundesrats besser vor Einschüchterung durch politisches Stalking geschützt werden. Die Länderkammer brachte dazu am Freitag in Berlin einen Gesetzentwurf auf den Weg. Dieser soll politische Entscheidungsträger gerade auch auf kommunaler Ebene vor einer Einflussnahme durch Übergriffe in ihr Privatleben schützen. Hintergrund sind zum Beispiel Fälle, in denen Bürgermeister bis zu ihrem Rücktritt immer wieder eingeschüchtert oder angegriffen wurden - auch von verschiedenen Tätern. Diese Fälle seien strafrechtlich bisher nur schwer verfolgbar, argumentieren die Länder.