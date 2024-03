Wachstumschancengesetz umkämpft Bund und Länder pokern um Entlastungen für Bauern und Firmen

Die Regierung beharrt darauf, die steuerliche Bevorzugung des Agrardiesels zu streichen, die jährlich etwa 450 Millionen Euro ausmacht. Lindner hatte der Union in dieser Woche angeboten, die Landwirte an anderer Stelle um steuerlich etwa 150 Millionen Euro zu entlasten. Das ist der Union und dem Bauernverband, der seit Monaten massive Bauernproteste organisiert hat, aber nicht genug. „Von einer auch nur ansatzweise angemessenen finanziellen Kompensation, von der alle landwirtschaftlichen Betriebe etwas haben, ist nach wie vor nichts zu erkennen“, sagte Unionsfraktionsvize Steffen Bilger (CDU) unserer Redaktion. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) habe es „in den vielen Wochen seit dem fatalen Koalitionsbeschluss zur Abschaffung des Agrardiesels nicht geschafft, den Landwirten etwas wirklich Substanzielles im Gegenzug anzubieten“, ergänzte Bilger. Auch der Bauernverband ist nicht zufrieden. Er rief die Landwirte auf, am Freitagmorgen vor dem Bundesratsgebäude in Berlin für den Erhalt der Agrardiesel-Subventionen zu demonstrieren.