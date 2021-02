1000. Tagung : Bundesrat billigt neues Elterngeld und beschleunigten Ausbau von Stromtrassen

Berlin Der Bundesrat ist am Freitag zu seiner 1000. Sitzung zusammengetreten. Abseits der Feierlichkeiten gab es aber viel Arbeitsroutine. Die Länderkammer hatte 81 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Die wichtigsten Entscheidungen zusammengefasst.

Der Bundesrat kennt keine Legislaturperioden und gilt daher als „ewiges Verfassungsorgan“. So kommt die stattliche Zahl von 1000 Sitzungen zusammen - seit der ersten Zusammenkunft im Jahr 1949. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte den Bundesrat in seiner Ansprache als Instrument zur „Machtbegrenzung“ sowie als „verfassungspraktischen Alleskönner“. Mit Blick auf die Corona-Pandemie warnte er vor einem „Schwarzer-Peter-Spiel“ der staatlichen Ebenen.

Flexibleres Elterngeld

Notfallsanitäter

Sie haben bei ihren Einsätzen künftig mehr Rechtssicherheit: Sie dürfen auch schon vor Eintreffen eines Notarztes am Unfallort bestimmte lebenserhaltende Eingriffe an Patienten vornehmen. Voraussetzung ist, dass Lebensgefahr besteht oder schwere Folgeschäden drohen.

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

Stromleitungen

Bestandsdaten

Altersversorgung jüdischer Kontingentflüchtlinge

Tierschutz

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, sich für mehr Tierschutz bei langen Transporten in Nicht-EU-Länder einzusetzen. So sollen etwa Rindertransporte in bestimmte Drittstaaten verboten werden, wenn zu befürchten ist, dass die Tiere dort tierschutzwidrig behandelt oder unzureichend versorgt würden, heißt es in dem am Freitag von der Länderkammer verabschiedeten Antrag von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern.