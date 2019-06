Mehr Geld für Studenten : Bundesrat billigt Bafög-Erhöhung

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, spricht in der 978. Sitzung des Bundesrates. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Der aktuelle Höchstsatz wird von 735 auf 861 Euro im kommenden Jahr erhöht. Außerdem werden Wohn- und Pflegeversicherungszuschlag angehoben. Weitere Verbesserungen sollen folgen.

Der Bundesrat hat am Freitag in Berlin die Erhöhung des Bafög gebilligt. Der Höchstsatz der Förderung kann damit von derzeit 735 Euro auf 861 Euro im kommenden Jahr steigen.

Ferner wird der Kreis der Berechtigten ausgeweitet: Die Einkommensfreibeträge der Eltern werden in drei Stufen angehoben. Damit können mehr Studierende Bafög beantragen. Erleichterungen gibt es unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Rückzahlung des Darlehensanteils des Bafög beziehungsweise einen Erlass der dadurch entstandenen Schulden.

Der Bundesrat stimmte am Freitag der Vorlage des Bundestags zu, forderte in einer Entschließung aber weitere Verbesserungen am Bafög.