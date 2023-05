Wahlrecht, Heizungen, Fahrgastrechte Was der Bundesrat beschlossen hat

Mit Blick auf den Mangel an Antibiotika und anderen Medikamenten mahnen die Länder eine langfristige Strategie dagegen an, vor allem für Kinderarzneimittel. Der Bundesrat verlangte in einer Stellungnahme zu dem diesbezüglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung auch stärkere Anstrengungen zum Aufbau von Produktionsstätten im Inland an. Zudem wird eine höhere Vergütung von Apotheken verlangt, um eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.