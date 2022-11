Übernahme von Dezember-Gas-Abschlag : Bundesrat beschließt Entlastung für Gaskunden

Berlin Der Staat wird im Dezember die Abschläge für Gas- und Fernwärmekunden übernehmen. Der Bundesrat hat am Montag den Weg für die Soforthilfe freigemacht.

Der Bundesrat hat den Weg für die milliardenschwere einmalige Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden frei gemacht. Die Länderkammer verzichtete in einer Sondersitzung am Montag darauf, zu dem vom Bundestag in der vergangenen Woche beschlossenen Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit ist es gebilligt.