DUH begrüßt Beschluss : Bundesrat befürwortet Getränkepfand für alle Dosen und Einwegflaschen

Leere Flaschen aus Plastik und Getränkedosen liegen in einer Kiste. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Berlin Im Zuge des Umweltschutzes möchte der Bundesrat die Pfandpflicht auf alle Getränkedosen und Einwegflaschen ausweiten. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt den Beschluss. So könne die Umwelt besser geschützt werden.

Der Bundesrat hat sich dafür ausgesprochen, die Pfandpflicht auf alle Getränkedosen und Einweg-Plastikflaschen auszudehnen. Die Entschließung, die Hessen und Baden-Württemberg angeregt hatten, fasste die Länderkammer am Freitag in Berlin. Darin heißt es, die Getränkeart dürfe bei der Frage der Pfandpflicht keine Rolle mehr spielen, wie der Bundesrat mitteilte. Übergangsfristen sollen dem Handel bei der Umstellung helfen. Voraussetzung solle zudem sein, dass die aus den Einwegflaschen gewonnenen Rezyklate – also Recycling-Materialien – auch gut zu verwerten sind.