Bundespräsident in Polen : Steinmeier-Besuch in Kiew „nicht gewünscht“

Frank-Walter Steinmeier und Andrzej Duda. Foto: AFP/JANEK SKARZYNSKI

Warschau/Berlin Politischer Affront oder diplomatische Klatsche? Eine geplante Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kiew ist geplatzt, weil er dort offensichtlich nicht willkommen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der polnische Präsident Andrzej Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, dass sie beide zusammen mit den Staatschefs der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland in die ukrainische Hauptstadt reisen, „um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen“, sagte Steinmeier am Dienstag bei seinem Besuch in Warschau. „Ich war dazu bereit. Aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht.“ Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Besuch des Bundespräsidenten in Kiew abgelehnt habe.

Steinmeier hatte in seinen früheren Ämtern eine russlandfreundliche Politik verfolgt und auch das umstrittene Projekt der Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt. Vor einer Woche räumte er dann erstmals Fehler in seiner Russland-Politik ein, zog eine „bittere Bilanz“ und erklärte, dass er sich im russischen Präsidenten Wladimir Putin getäuscht habe.

Zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, den Bundespräsidenten scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, „seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft“ zu haben. Er bezog sich dabei vor allem auf Steinmeiers frühere Tätigkeiten als Bundesaußenminister und Kanzleramtsminister.

Steinmeier dankte Duda für die große Hilfe gegenüber ukrainischen Flüchtlingen. Er habe tiefen Respekt davor, auch „für die gut organisierte Aufnahme der Geflüchteten in Polen“, erklärte er in Warschau. Auch andere europäische Länder sollten Flüchtlingen Schutz und Unterkunft anbieten.

Der solidarische Zusammenhalt zeige sich in diesem Moment ganz besonders durch das Engagement für die Flüchtlinge. Der Bundespräsident betonte, „wir werden einen langen Atem brauchen in dieser Auseinandersetzung“. Dazu gehöre auch, Lasten zu tragen. Zugleich machte er klar, eine Rückkehr zur Normalität könne es mit dem Russland unter Putin nicht geben. Die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine seien unter den Augen der Welt sichtbar geworden, so Steinmeier. Er rief erneut dazu auf, die Verbrechen zu dokumentieren und aufzuklären sowie die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Duda sprach sich mit Blick auf die geleistete Flüchtlingshilfe für die Errichtung eines EU-Fonds aus, an dem sich auch Deutschland beteiligen solle. Mit dem Geld könnten etwa Sprachkurse und andere Bildungsangebote für die Geflüchteten finanziert werden. Nach polnischen Angaben suchten in dem EU-Land bislang fast 2,7 Millionen Menschen Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat.

Der polnische Staatspräsident würdigte weiter das Engagement der beiden First Ladys der Länder. Agata Kornhauser-Duda und Elke Büdenbender hätten sich dafür eingesetzt, dass vor allem kranke Kinder sowie Kinder mit Behinderungen von Polen nach Deutschland gebracht und dort behandelt würden. Er sprach sich zudem für mehr Sanktionen aus. Zudem müsse es eine stärkere Präsenz der Nato an der Ostflanke der osteuropäischen Länder geben.

Steinmeier ist am Dienstag zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender zu einem eintägigen Besuch nach Polen gereist. Nach Angaben des Bundespräsidialamts soll die Reise auch ein Zeichen dafür sein, dass Deutschland und Polen gemeinsam an der Seite der Ukraine stehen. Neben Duda besuchte Steinmeier auch einen Caritas-Jugendclub in Warschau. Er dankte dort den jungen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz für die ukrainischen Flüchtlinge.

Büdenbender traf sich zusammen mit Kornhauser-Duda zudem mit leitenden Vertretern der Caritas Polen sowie des deutschen katholischen Osteuropahilfswerks Renovabis. Auch kommt sie mit Schwestern des Felizianerinnen-Ordens zu einem Gespräch zusammen, die sich ebenfalls um aus der Ukraine geflüchteten Müttern und Kindern kümmern. Der katholische Frauenorden der Felizianerinnen wurde 1855 in Warschau gegründet.

In der Ampel-Koalition wächst derweil der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen an die Ukraine zuzustimmen. Nach Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprachen sich am Dienstag auch prominente Vertreter von SPD und FDP für den Schritt aus. Der Vorsitzende des Außenausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), betonte, die Ukraine müsse aus einer „Position der Stärke“ mit Russland verhandeln können.

Unterstützung erhielt Baerbock von Grünen-Parteichef Omid Nouripour. „Dass die Ukraine mehr braucht, auch schwere Waffen braucht, das ist sichtbar“, sagte er nach einer Klausurtagung des Parteivorstands in Husum.

Baerbocks Forderung sei „sicherlich richtig“, sagte auch Roth im Deutschlandfunk. Die Ukraine müsse von der russischen Armee besetzte Gebiete „befreien“ können. Dies sei „die einzige Chance, um überhaupt zu einer Verhandlungslösung zu kommen.“

„Ich bin davon überzeugt, dass die Bundesregierung schwere Waffen liefern sollte“, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der ARD. Da Russland sich derzeit strategisch neu aufstelle, sei damit zu rechnen, dass der Angriffskrieg gegen die Ukraine in den kommenden Wochen „noch brutaler, noch aggressiver“ werde. Die Entscheidung zur Lieferung schwerer Waffen müsse „rasch getroffen werden, denn unfassbar viel Zeit haben wir nicht.“

(felt/dpa)