Bundespräsident über Masken-Deals : Steinmeier spricht von Schaden für die Demokratie

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Privatgeschäfte von Unionsabgeordneten mit Corona-Schutzausrüstung scharf verurteilt. Er nannte solches Verhalten „schäbig“ und „schändlich“.

„Wer sein Mandat gezielt missbraucht, um sich persönlich zu bereichern, der beschädigt nicht nur andere, die redlich ihre demokratische Arbeit tun - der fügt der Demokratie Schaden zu“, sagte Steinmeier am Freitag in einer Rede. Solche Menschen hätten „schlicht im Bundestag nichts verloren“.

Der Bundespräsident nannte solches Verhalten „schäbig“ und „schändlich“. Es gehe hier „nicht nur um das Vertrauen in die Integrität Einzelner - es geht um das Vertrauen in die Integrität des Staates und seiner Institutionen“, warnte Steinmeier in seiner Ansprache zur Eröffnung des Kongresses „Zwischen den Zeilen“ der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Wer so etwas tue, „der fügt der Demokratie Schaden zu“.