Bundespräsident meldet sich zu Wort Steinmeier sieht Wirtschaftsflaute als „Kernthema“ für Regierung

Der Bundespräsident verglich die aktuelle Lage mit der in den frühen Nullerjahren vor den Reformen der Agenda 2010. Eine Ähnlichkeit zu heute bestehe darin, „dass wir uns auch damals in einer tiefen Krise befanden“, sagte Steinmeier in der Sendung „RTL Direkt Spezial“, die am Abend ausgestrahlt wurde. „Auch damals herrschte eine düstere Stimmung, in die wir uns hineingeredet haben.“