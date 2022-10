Bundespräsident in der Ukraine : Steinmeier muss anderthalb Stunden in den Luftschutzkeller

Berlin Bei seiner ersten Reise in die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges musste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Zuflucht in einem Luftschutzkeller suchen.

Ein Luftalarm während seines Besuchs im ukrainischen Korjukiwka hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für anderthalb Stunden in einen Luftschutzkeller gezwungen. „Unser Besuch begann mit einem Luftalarm und wir haben die ersten anderthalb Stunden im Luftschutzkeller verbracht“, sagte Steinmeier am Dienstag laut einem Audio-Mitschnitt in der nordukrainischen Stadt nahe der belarussischen Grenze. In der Stadt machte er sich ein Bild von den Zerstörungen durch den russischen Angriffskrieg.

Steinmeier war am Morgen in Kiew eingetroffen, es war seine erste Reise in die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. „Mir ist es wichtig, gerade jetzt, in der Phase der niederträchtigen russischen Luftangriffe im ganzen Land, ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer zu senden“, sagte Steinmeier bei seiner Ankunft in der Hauptstadt.