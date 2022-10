Besuch von Steinmeier in Kiew : Wichtiges Signal für beide Seiten

Meinung Berlin Beim dritten Versuch klappt es: Bundespräsident Steinmeier besucht überraschend die Ukraine - nachdem eine Reise dorthin in der Vorwoche noch aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde. Warum der Besuch wichtig ist – für beide Seiten.

Zum einen will der Bundespräsident das Zeichen aus Deutschland überbringen: „Wir sind nach wie vor an Eurer Seite - und bleiben das auch.“ Der Besuch des deutschen Staatsoberhaupts kommt in einer für die Ukraine wichtigen Zeit. Nach einer Phase der ukrainischen Erfolge an der Front hat Russland das bedrängte Land in den vergangenen Wochen noch stärker unter Druck gesetzt, die Zivilbevölkerung bewusst ins Visier genommen. Die Moral der Ukrainer soll gebrochen werden, es fallen wieder Bomben auf ukrainische Städte. Deswegen sind Besuche und Solidaritätsbekundungen derzeit vermutlich noch wichtiger als sie es zu Beginn des Krieges schon waren. Denn die Unterstützung ist in den westlichen Staaten nicht am Schwinden, aber auch nicht mehr so selbstverständlich wie zu Beginn des russischen Angriffskriegs. Je länger der Krieg dauert, je höher die Kosten auch außerhalb der Ukraine steigen, desto schwieriger wird es auch in Deutschland, die Menschen weiter zur Solidarität zu bewegen.