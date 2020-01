Reuven Rivlin (l.), Präsident von Israel, begrüßt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch bei einem offiziellen Abendessen in Beit HaNassi, der offiziellen Residenz des israelischen Präsidenten. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind anlässlich einer Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren für zwei Tage in Israel.