Bundespräsident Steinmeier​: Eine überfällige Klartext-Rede

Meinung Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland auf eine schwierige Zukunft als Folge des Ukraine-Kriegs eingestimmt und ihren Widerstandsgeist beschworen. Warum diese Rede überraschend – und überfällig war.

Der Bundespräsident will nicht „Zeitenwende“ sagen, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz getan hat. Frank-Walter Steinmeier spricht von einem „Epochenbruch“, wenn er über den 24. Februar redet, über den russischen Überfall auf die Ukraine und den seitdem tobenden Angriffskrieg in Europa. Diese Flughöhe hat seine Rede an die Nation, die an diesem Freitagvormittag für viele überraschend kam und doch längst überfällig war. Vor wenigen Tagen war Steinmeier in der Ukraine, jetzt war der Moment, um seinerseits die deutsche Bevölkerung auf die Krise einzuschwören. Das tat der Bundespräsident in ungewohnter und vielleicht deswegen umso eindringlicherer Deutlichkeit.