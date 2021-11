Bundespräsident in Norwegen : Dem Grauen trotzen - Steinmeier besucht die Insel Utøya

Utøya Wie begegnet man dem Grauen? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Freitag die Inel Utøya und gedachte der 69 Opfer des Terroranschlags vor zehn Jahren. Der Besuch birgt neben der Trauer auch ein Hoffnungszeichen.

Bundespräsident Franke-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchten am Freitag im Rahmen ihres Besuchs in Norwegen die kleine Insel. „Dieser Ort ist auch ein Ort der Trauer, aber er ist vor allem inzwischen auch ein Ort der Hoffnung“, sagte Steinmeier. Ihn beeindrucke, dass heute wieder jedes Jahr viele tausend Jugendliche an diesen Ort kämen, um an Workshops für Freiheit und Demokratie teilzunehmen. Es erklinge wieder Lachen auf der Insel, die mittlerweile Gedenk- und Tagungsstätte zugleich sei. Der Bundespräsident und seine Frau legten am Mahnmal für die Opfer einen Kranz nieder. Bei dem Namen von Johannes steckte eine einzelne rote Rose. Sie soll an seinen Jubeltag erinnern, den er und seine Eltern nie mehr miteinander feiern können.