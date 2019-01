Wieder Panne bei Regierungsflieger: Bundespräsident Steinmeier sitzt in Äthiopien fest

Bundespräsident Steinmeier sitzt in Äthiopien fest

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in Äthiopien. Foto: dpa/Britta Pedersen

Addis-Abeba Erst die Fliegerpanne bei Kanzlerin Angela Merkel, jetzt Bundespräsiden Frank-Walter Steinmeier. Weil der Regierungsflieger defekt ist, muss der ranghöchste deutsche Politiker noch in Äthiopien ausharren.

Wegen eines Defekts am Regierungsflieger „Theodor Heuss“ kann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht wie geplant von Äthiopien nach Berlin zurückfliegen. An dem technischen Problem der A 340 werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es in Addis Abeba. Ursprünglich sollte der Rückflug um 12.50 Uhr (MEZ) starten.