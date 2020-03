„Gutes Beispiel für Mansplaning“ : Steinmeier punktet bei Rede zum Frauentag mit Selbstironie

Berlin Für eine Rede zum Weltfrauentag fand Bundespräsident Steinmeier am Freitag einen ungewöhnlichen und ironischen Einstieg. Beim Publikum kam dies gut an.

Zum Internationalen Frauentag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag bei einem Empfang für den Deutschen Frauenrat im Schloss Bellevue in Berlin eine Rede gehalten . Zu Beginn wurde es ironisch und amüsant.

„Ein schon etwas älterer, weißhaariger Mann, einer der das höchste Staatsamt bekleidet. Das einzige Amt in seinem Land, das noch nie von einer Frau ausgeübt wurde. Dieser Mann empfängt anlässlich des Internationalen Frauentages politisch engagierte Frauen in seinem Amtssitz. Würdigt zur Begrüßung - eher gönnerhaft - ihre Arbeit und erklärt ihnen anschließend in einem länglichen Vortrag, was er für die Grundsätze der Gleichstellungspolitik hält. Wenn man heute noch jemandem erklären müsste, was ‚Mansplaining’ eigentlich bedeutet, dann wäre diese Szene ein gutes Beispiel dafür.“