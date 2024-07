80. Jahrestag des Warschauer Aufstands Bundespräsident Steinmeier bittet Polen um Vergebung

Dies zeige sich auch bei der Unterstützung der Ukraine, sagte der Bundespräsident laut Redetext . Denn der Krieg sei „zurück in Europa, ein grausamer Angriffskrieg“, den Russlands Präsident Wladimir Putin ausgelöst habe. „Er will die Ukraine zerstören, und er bedroht uns alle“, sagte Steinmeier. „Auch darauf verpflichtet uns der heutige Tag: Wir werden Unrecht und Unfreiheit, Angriff und Besatzung in Europa niemals wieder hinnehmen.“