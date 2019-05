Immer mehr Vorfälle : Bundespolizei warnt vor „massiver Gefährdung“ des Luftverkehrs durch Drohnen

Berlin Drohnen können gefährlich für den Luftverkehr sein. Im vergangenen Jahr habe die Zahl der Störvorfälle stark zugenommen. Daher warnt die Bundespolizei vor aufsteigenden Drohnen an Flughäfen und anderen Orten.

Bundespolizei-Präsident Dieter Romann warnt vor einer "massiven Gefährdung des Luftverkehrs" durch Drohnen. Allein 2018 habe es 158 Vorfälle mit Drohnen an deutschen Flughäfen gegeben, zuletzt kurz nach Ostern in Berlin-Tegel, sagte Romann den Funke-Zeitungen vom Wochenende. Eine Gefährdung wie Ende 2018 am Londoner Flughafen Gatwick könne sich "jederzeit wiederholen". Damals habe sich gezeigt, "dass niemand auf eine solche Bedrohung vorbereitet war".